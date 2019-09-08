İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'nin 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın Napoli takımına sattığı Eljif Elmas, milli takımda üzücü bir sakatlık yaşadı. Kuzey Makedonya Milli Takımı idmanında sağ ayak bileğine kötü bir darbe alan Eljif Elmas, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

NAPOLİ İLE 2 MAÇTA 36 DAKİKA OYNADI

İtalyan basını, haberi son dakika olarak geçerken genç oyuncu milli takım kadrosundan da çıkarıldı. İtalya Serie A'da Napoli formasıyla 2 maçta görev alan Eljif Elmas, toplamda ise 34 dakika sahada kaldı.