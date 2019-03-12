12 Mart 2019, 12:21
»»

İdmanyurduspor Bayan Voleybol Takımı Grup Lideri Olarak Finale Çıktı

İdmanyurduspor Bayan Voleybol Takımı Grup Lideri Olarak Finale Çıktı

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, namağlup devam ettiği yarı final müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanarak final hakkını elde etti.

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, namağlup devam ettiği yarı final müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanarak final hakkını elde etti.

D Grubu'nda yer alan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarının ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu'nu, 25-14, 25-9 ve 25-11'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Ardından Adana Yüreğir Spor Salonunda İstanbul Vakıfbank'ı, 3-2 yenen Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında ise Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor'u 3-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, filenin sultanlarının galibiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Adana'da yarı final müsabakalarında oynadıkları her 3 maçı da kazanan filenin sultanlarını gönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar."

Diğer yandan 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği yarı final müsabakalarının sonunda 4 grubun 1 ve 2'ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Final maçları da, 18-19-20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin Toroslar da bin kişilik spor salonunda oynanacak. - BİLECİK Adana, Bozüyük, voleybol, Yaşam
Kaynak: İHA