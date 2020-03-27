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İDMİB Başkanı Şenocak'tan "STK'lar bütçelerini üyelerine kredi olarak versin" önerisi Açıklaması

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, "TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, TİM, tanıtım fonları, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları, işçi sendikaları, çeşitli...

27.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
İDMİB Başkanı Şenocak'tan
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, "TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, TİM, tanıtım fonları, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları, işçi sendikaları, çeşitli konfederasyonlar, TTB, TMMOB gibi kuruluşların yedek akçeleri, fonları ve zorunlu ihtiyaçları dışındaki yıllık bütçelerini minimum 1 yıllık süre için faizsiz olarak devletin belirleyeceği bir yöntemle üyelerine kullandırmalarının sağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Şenocak, sosyal medyada yaptığı açıklamada, zorlu süreçte tüm STK'ların sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Devletimiz güçlüdür ve bu yükün altından şüphesiz ki kalkacaktır. Ancak hepimiz, elimizden geldiğince bu zorlu süreci geride bırakabilmek adına devletimize ve sağlık kurumlarımıza katkı sunmalıyız. Ayrıca kurumlarımızın bütçelerinin veya varlıklarının belirli bir yüzdesinin koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık kurumlarına bağışlanabilmesi için yasal düzenleme yapılarak kurumlarımızın bu konuda önünün açılması gerekmektedir. Bu süreçte yapılamayan birçok etkinlik için ayrılan bütçeler, yapılacak tasarruf ve israftan kaçınmayla belirli bir destek sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları her türlü kahramanlığı sergilerken, iş dünyasının da üzerine düşen görevler olduğunu ifade eden Şenocak, şunları kaydetti:
"Hemen her konuda çözümü devletten beklerken, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte bütçeleri kanunun verdiği yetki ile alınan aidatlardan oluşan bazı STK'larımız imkanlarını ve yetkilerini kullanma konusunda maalesef inisiyatif almıyorlar. Şahsi önerim; TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, TİM, tanıtım fonları, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları, işçi sendikaları, çeşitli konfederasyonlar, TTB, TMMOB gibi kuruluşların yedek akçeleri, fonları ve zorunlu ihtiyaçları dışındaki yıllık bütçelerini minimum 1 yıllık süre için faizsiz olarak devletin belirleyeceği bir yöntemle üyelerine kullandırmalarının sağlanması gerekmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››İDMİB Başkanı Şenocak'tan 'STK'lar bütçelerini üyelerine kredi olarak versin' önerisi Açıklaması - Ekonomi

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