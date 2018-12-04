İdo'da Göreme Tanıtımı

04 Aralık 2018 Salı 12:06



04 Aralık 2018 Salı 12:06

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki Göreme beldesi, İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) tanıtılıyor.Günlük sefer yapılan deniz otobüslerinde bulunan tanıtım ekranlarında, Göreme'nin doğal güzellikleri yayınlanıyor. İDO'daki spotlarla yolcular, Göreme'ye davet ediliyor. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, deniz otobüslerinde yayınlanan tanıtımın iç turizmi hareketlendirmeye ve ülke insanını Göreme'yi görmeye davet etmeye yönelik çalışma olduğunu belirterek, Kapadokya bölgesinin marka olduğunu ve daha çok tanıtmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. İDO ile seyahat eden yolcular, Başkan Cingil'in beldeye davetini ve Göreme'nin farklı yerlerinden çekilmiş çeşitli fotoğraflarını görüyor.- Nevşehir