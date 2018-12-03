İdo'dan "İç Hat Seferleri" Açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri
Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), 1 Aralık
tarihi itibarıyla Sirkeci- Harem
hattı dahil, iç hat seferleri olan Bostancı- Beşiktaş
, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı- Bakırköy
, Adalar
hatlarının mevcut tarifelere göre hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.
İDO'dan yapılan açıklamada, geçen haftalarda kamuoyuna iç hat seferlerinin 1 Aralık tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacağı yönünde bir bilgilendirme yapıldığı anımsatıldı.
Yönetim Kurulu olarak seferlerin devam etmesi yönünde aldıkları yeni kararın bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerini sürdürürken, sadece bir erteleme olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz, iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir. 1 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Sirkeci- Harem hattı dahil, iç hat seferlerimiz olan Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir."
Kadıköy,Bakırköy,Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:16