28 Kasım 2018, 22:43
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İdo'dan Sefer İptalleri

İdo

İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul-Bursa ve İstanbul-Bandırma arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul- Bursa ve İstanbul- Bandırma arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

29.11.2018 Bursa-Yenikapı 07.30 seferi

29.11.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

29.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

29.11.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi. DHA,İstanbul,Bandırma,Bursa
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:43