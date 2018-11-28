İdo'dan Sefer İptalleri

İSTANBUL DHA İstanbul
Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul- Bursa
ve İstanbul- Bandırma
arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
29.11.2018 Bursa-Yenikapı 07.30 seferi
29.11.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
29.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
29.11.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi.
DHA,İstanbul,Bandırma,Bursa
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:43