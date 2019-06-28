28.06.2019 16:15
Haberler » Güncel » Haber

İDO'dan Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına sefer

İDO

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri 'nin (İDO), Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni deniz otobüsü hattı ile Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına seyahat edilebilecek.
Deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz Cumartesi günü çalışmaya başlayacak. Seferler 1 Eylül 'e kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.
Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası, deniz otobüsüyle 1,5 saate düşecek.
Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatleri www.ido.com.tr adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak: AA
İstanbul Deniz Otobüsleri , Marmara , Avşa , Tekirdağ , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:39 Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor
16:39 Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava
16:39 "MİT tırları"nın durdurulması davasında karar (1)
16:38 DHA YURT BÜLTENİ -15
16:38 Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren zanlı yakalandı
16:38 KAPISINA KİLİT VURULAN KUYUMCU, ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA HER YERDE ARANIYOR
16:37 May ve Putin'in G20'deki görüşmesi