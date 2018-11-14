İdo İç Hat Seferlerini Durduruyor

İstanbul DHA
- İSTANBUL Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO)'nin 1 Aralık
2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi.
2011 yılında yapılan ihaleyle özelleştirilen İDO'nun Bostancı- Bakırköy
, Bostancı-Kabataş/ Beşiktaş
ve Adalar
'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren yapılmayacak. Daha önce de Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alındığı belirtilen kararla şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.
DHA,İstanbul,Aralık
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:42