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İDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

16.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:14
İDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) Kadıköy-Yenikapı- Bursa , Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamada 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyuruldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel

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