Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İDO ve BUDO'nun Bazı Seferler İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO veBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'dan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Değerli Misafirimiz; Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.11.2018 Bursa-Yenikapı- Kadıköy 10: 30 seferimizi ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

BUDO DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), saat 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.