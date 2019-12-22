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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

22.12.2019 05:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 05:34 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova, 07.50'de Kadıköy-Yenikapı- , 08.00'de Bursa-Büyükçekmece, 08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30'da Büyükçekmece-Bursa, 10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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