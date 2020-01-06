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İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:02 İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), yarın yapacağı bazı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı- , 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri ile çarşamba günü 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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