İdo'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine Gönderdiği Yazı Ortaya Çıktı

30 Kasım 2018 Cuma 13:22



30 Kasım 2018 Cuma 13:22

İDO'nun iç hat seferlerini iptal etmekten vazgeçmesi ile ilgili İstanbul Belediyesine gönderdiği yazı ortaya çıktı.1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracağını açıklayan İDO, bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.Şimdi de İDO'nun kararı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye'sine göndermiş olduğu yazı ortaya çıktı.İDO'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdiği yazıda" İlgili "a" yazımızla 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren İstanbul içi hatlarımızdaki seferleri yapmayacağımız bildirilmişti. İlgili b yazınızla da İstanbul içi hatlardaki seferlerimizi durdurmamamız gerektiği, aksi halde ilgili mevzuat gereğince İstanbul içi hatlardaki seferlerin belediyenizce yapılacağı ve şirketimiz hakkında da sözleşmeye dayalı müeyyidelerin uygulanacağı hususu bildirilmişti. Geçen zaman içerisinde belediyeniz yetkilileri ile yapmış olduğumuz olumlu görüşmeler ve görüşmelerin devam etmesine istinaden, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde geçerli tarifemizde belirtilen seferlerimize devam edeceği hususunu bilgilerinize arz ederiz" denildi. - İSTANBUL