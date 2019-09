İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de başlayacak

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), 16 Eylül Pazartesi günü "2019 Sonbahar Tarifesi"ne geçecek.İDO'dan yapılan açıklamaya göre şirket, araç içi yolcu ücretini 1 liraya sabitleyerek 15 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olan fiyatlarla Pendik'ten Yalova'ya özel aracıyla seyahat eden 4 kişilik bir aileyi (şoför dahil), 45 dakikalık seyir süresi ile 73 liraya taşımayı sürdürecek. Sonbahar tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesi ile sefer sayısı karşılıklı 28'e çıkacak.Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Yenikapı-Yalova seferinde yaya yolcu için 22 lira, araç içi yolcu sabit 15 lira, araç için 80 liradan başlayan fiyatlarla bilet alınabilecek.Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak artırılırken, her gün 12.00-18.45 gidiş ve 15.30 dönüş ayrıca hafta içi 07.45, hafta sonu 09.30 deniz otobüsü dönüş seferleri yapılıyor. Cuma-cumartesi 07.00 gidiş, cuma-pazar 19.00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, sonbahar tarifesinde Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında her gün 2 gidiş-2 dönüş karşılıklı 4 sefer, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında 6 gidiş-6 dönüş şeklinde karşılıklı 12 sefer gerçekleştirilecek.Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 52 lira, araç içi yolcu sabit 40 lira, araçlar için 175 liradan başlayan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 24 lira, araç içi sabit 19 lira, araçlar için 115 liradan başlayan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 24 liradan başlayan fiyat seçenekleri sunuluyor.Büyükçekmece-Bursa seferleri yıl sonuna kadar devam edecekYeni tarifede Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapılmaya devam edilecek. Ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur-boşalt sistemi ile 23.00'e kadar, pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde sefer sayısı artırılacak.Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferleri cuma gidiş, pazar dönüş şeklinde 27 Ekim'e kadar sürecek. 2 Ağustos itibarıyla başlayan Büyükçekmece-Bursa seferleri yıl sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edecek.