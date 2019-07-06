06.07.2019 18:05
Haberler» Güncel» Haber

İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

İDO

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.
Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası hattı saat 10.15 itibarıyla gerçekleştirilen ilk seferle açıldı.
Adalara ulaşımda zaman avantajı sağlayan seferlere ilk gün Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi.
1 Eylül'e kadar sürecek seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
Tekirdağ'dan arabalı vapurla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası'na, deniz otobüsüyle 1,5 saatte ulaşılabilecek.
Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak: AA
İstanbul Deniz Otobüsleri, Tekirdağ, Marmara, Avşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:11   Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
18:10   "Ulaşımla ilgili indirim konularımız var"
18:10   Bakan Selçuk Kızılcahamam'da
18:10   Plastik yüklü tır alev topuna döndü
18:09   SAÜ'de genel mezuniyet töreni düzenlendi
18:08   Milli Mücadele anısına tek şişte 919 kilo cağ kebabı
18:08   Milli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri - Cirit müsabakaları