İdo Seferlerine Fırtına Engeli

Marmara
denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO
'nun bazı seferleri iptal edildi.
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler:
07: 30 - 08: 00 Bostancı-Beşiktaş
07: 40 - 08: 20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
07: 45 - 10: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 10 - 08: 40 Beşiktaş-Bostancı
08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12: 00 - 14: 55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma - İSTANBUL
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Kaynak: İHA