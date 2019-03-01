01 Mart 2019, 09:01
»»

İdo Seferlerine Fırtına Engeli

İdo Seferlerine Fırtına Engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti. İDO'da iptal olan seferler: 07: 30 - 08: 00 Bostancı- Beşiktaş 07: 40 - 08: 20 Bostancı-Kadıköy- Bakırköy 07: 45 - 10: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı- Bursa 08: 10 - 08: 40 Beşiktaş-Bostancı 08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12: 00 - 14: 55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

(Selim Bayraktar/İHA) Marmara Denizi, İstanbul Deniz Otobüsleri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA