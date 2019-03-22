İdo Seferlerine 'Miting' Düzenlemesi

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO
), Yenikapı'daki etkinlik alanında 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te yapılacak 'Büyük İstanbul
Mitingi' nedeniyle Bandırma
, Yalova
ve Bursa
seferlerinde iptal, saat değişikliği ile iskele değişikliğine gidildiğini açıkladı.
İDO'dan yapılan açıklamada; 24 Mart Pazar günü düzenlenecek 'Büyük İstanbul Mitingi' organizasyonu nedeniyle; 13.45- 15.45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Miting nedeniyle Yenikapı - Yalova, Yenikapı - Bursa ve Bandırma - Yenikapı- Bostancı hatlarımızda aşağıdaki gibi sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur:
17.45 Yenikapı- Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30'da yapılacaktır.
17.30 Yenikapı- Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00'da yapılacaktır.
15.30 Bandırma- Yenikapı- Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30'da yapılacaktır.
Etkinlik sebebiyle Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı- Kadıköy
ve Bursa- Yenikapı- Kadıköy hatlarımızda yolcu tahliyesi/ varışında aşağıdaki iskele değişiklikleri yapılmıştır:
14.30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı- Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş
iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir.
Değerli Misafirlerimiz, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14: 00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08: 00- 19: 00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08.00- 19.00 saatleri arasında Harem
- Sirkeci - Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir."
- Yalova
Yalova, Bursa, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
Kaynak: DHA