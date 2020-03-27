İDO seferlerini durdurdu
Koronavirüs salgını deniz taşımacılığını da vurdu.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Koronavirüs salgını deniz taşımacılığını da vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seferlerini durdurduğunu açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, Koronavirüs, Ekonomi