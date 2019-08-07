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İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu

Bodrum'da sahne alan İdo bir anda rap şarkı söylemeye başlayınca izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

07.08.2019 14:13 İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu
Bodrum'da sahne alan İdo bir anda rap şarkı söylemeye başlayınca izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rapçilere meydan okurcasına rap yapan İdo, sevenleri tarafından tam not aldı.

Bodrum'da sahne alan İdo söylediği rap şarkılarla izleyenleri coşturdu. Yalıkavak tren beach'te düzenlenen Happy Hour partisinde sahne alan İdo, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Bir yandan denize giren yerli ve yabancı turistler bir yandan da İdo konseriyle doyasıya bir gün yaşadı. İdo, bir anda rap söylemeye başlayınca hayranları önce şaşırdı sonra da ünlü şarkıcıya eşlik etti. "Kardeşlerim için" ve "Demet Akalın" rap şarkılarını söyleyen İdo sevenlerinden tam not aldı. - MUĞLA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

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