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İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu

İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu Rap şarkı söyleyen İdo herkesi şaşırttıMUĞLA - Bodrum'da sahne alan İdo bir anda rap şarkı söylemeye başlayınca izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

07.08.2019 15:30
İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu
İdo Tatlıses rapçilere meydan okudu
Rap şarkı söyleyen İdo herkesi şaşırttı
MUĞLA - Bodrum'da sahne alan İdo bir anda rap şarkı söylemeye başlayınca izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rapçilere meydan okurcasına rap yapan İdo, sevenleri tarafından tam not aldı.
Bodrum'da sahne alan İdo söylediği rap şarkılarla izleyenleri coşturdu. Yalıkavak Tren Beach'te düzenlenen Happy Hour partisinde sahne alan İdo, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Bir yandan denize giren yerli ve yabancı turistler bir yandan da İdo konseriyle doyasıya bir gün yaşadı. İdo, bir anda rap söylemeye başlayınca hayranları önce şaşırdı sonra da ünlü şarkıcıya eşlik etti. "Kardeşlerim için" ve "Demet Akalın" rap şarkılarını söyleyen İdo sevenlerinden tam not aldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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