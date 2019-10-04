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İDO terminallerine kedi ve köpek evleri

İDO, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm terminallerinde İDO çalışanlarının ve yolcularının sıklıkla beslediği tüm kedi ve köpekler için evler hazırlıyor.

04.10.2019 15:15İDO terminallerine kedi ve köpek evleri

İlk olarak yolcu yoğunluğu olan Yenikapı, Bostancı ve Eskihisar terminallerinde kedi ve köpek evleri hazırlayan İDO, tüm terminallerde sıcak yuvalar vermeyi sürdürecek.

Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermek üzere evler hazırladı. İlk olarak yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminalleri için kedi evi ve Eskihisar terminaline köpek evi tasarlayan İDO, tüm terminallerine kedi ve köpek evleri yerleştirmeyi sürdürecek.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Yönetimi Müdürü Hande Ergünlü, "İDO olarak sadece 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel tek bir gün için değil bu kapsamda her daim terminallerimizde sevimli hayvan dostlarımız için barınabilecekleri kedi ve köpek evleri hazırlamaktan çok mutluyuz. Hali hazırda İDO ailesi olarak tüm çalışanlarımızın ve sıklıkla yolcularımızın beslediği kedi ve köpeklere şu an için yolcu yoğunluğu olan Yenikapı ve Bostancı terminallerimizde evler hazırladık.Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde kedi ve köpeklere sıcak yuvalar vermeyi tüm terminallerimizde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.


İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel

Kaynak: Bültenler

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