İdo ve Budo Bazı Seferlerine Olumsuz Hava Koşulları Engeli

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO
ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07.45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50/ Kadiköy-Bursa
08: 05/ Yenikapı-Bursa
BUDO
07.00/ Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci)
10.30 - 20.30/ İstanbul (Büyükçekmece
)-Bursa (Mudanya)
11.30/ İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu
(İhlas
)
08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri - İSTANBUL
Mudanya, Bursa, İstanbul, İstanbul Deniz Otobüsleri, Politika
Kaynak: İHA