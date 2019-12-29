İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

Saat 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

Saat 20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi