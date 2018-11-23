23 Kasım 2018, 07:34
»»

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) Mudanya,Marmara Denizi,Bursa,İstanbul
23 Kasım 2018 Cuma 07:34