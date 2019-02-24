24 Şubat 2019, 06:53
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İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İdo ve Budo

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) İstanbul, Mudanya, Bursa, İstanbul Deniz Otobüsleri, Ekonomi
Kaynak: DHA