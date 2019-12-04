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Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ile BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Gün boyu sürecek yağış sebebiyle de vatandaşlar dikkatli olmaları konusuna uyarıldı.

04.12.2019 06:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:55

genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre; İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER;

İDO

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

ANADOLU YAKASINDA OTURANLAR DİKKAT!

İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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