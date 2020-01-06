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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

06.01.2020 04:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 04:27 İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:  

İDO

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  

08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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