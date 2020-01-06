İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08: 10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul
(Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- İstanbul