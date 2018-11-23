23 Kasım 2018, 09:44
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İdo ve Budo'da Sefer İptalleri (Arşiv)

İdo ve Budo

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) Mudanya,Marmara Denizi,Bursa,İstanbul
23 Kasım 2018 Cuma 09:44