İdo ve Budo'da Sefer İptalleri (Arşiv)

İSTANBUL DHA
- İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
07.00 - Bursa (Mudanya
) - İstanbul
(Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Mudanya,Marmara Denizi,Bursa,İstanbul