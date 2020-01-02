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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor.

02.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:21 İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

BUDO'dan yapılan açıklama da 09.30 Bursa ( )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, İDO'nun ise 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği açıklandı. - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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