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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

06.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:10 İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:
07.00 Bursa ( ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
(İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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