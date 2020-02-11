14 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Soğuk hava ülke genelinde etkisini göstermeye devam ederken, olumsuz hava koşulları sebebiyle 14 ilde eğitime ara verildi.

İşte eğitime ara verilen il veya ilçeler:

-Karabük

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.

-Nevşehir

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

-Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

-Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

-Kayseri

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

-Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

-Siirt

Siirt'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

-Artvin

Artvin merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle okulların tatil olacağını duyurdu.

-Van

Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

-Muş

Muş'un Varto ilçesinde, fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

-Bolu

Bolu'da 3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

-Batman

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği açıklandı.

-Ordu

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.