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İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

27.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:02İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi

Deniz Otobüsleri (İDO) ve Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

İDO'nun 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00'daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.


- İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Armutlu, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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