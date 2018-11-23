İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara
Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'da iptal olan seferler;
07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO'da iptal olan seferler;
07.00 - Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) - İSTANBUL
Mudanya,İtü,Bursa,İstanbul