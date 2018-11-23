23 Kasım 2018, 08:19
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İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İdo ve Budo

Olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO seferlerinin iptallerine neden oldu.

Olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO seferlerinin iptallerine neden oldu.

Olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO seferlerinin iptallerine neden oldu.

İDO'dan yapılan açıklamada, "Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 seferi ile Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 seferi iptal edilmiştir." denildi.

BUDO'dan yapılan açıklamada, "Saat 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), saat 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) ve saat 11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi. - BURSA Kadıköy,Mudanya,Büyükçekmece,Bursa
23 Kasım 2018 Cuma 08:19