İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İSTANBUL - İstanbul Deniz Otobüsleri
ve Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara
Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.İDO'da iptal olan seferler;07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-BostancıBUDO'da iptal olan seferler;07.00 - Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)11.
Mudanya,İtü,İstanbul,Bursa