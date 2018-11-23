İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

23 Kasım 2018 Cuma 09:21



23 Kasım 2018 Cuma 09:21

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.İDO'da iptal olan seferler; 07: 50 - 09: 45/ Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 45 - 10: 45/ Bandırma-Yenikapı-BostancıBUDO'da iptal olan seferler; 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)(İsmail Bulut/İHA)