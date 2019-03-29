İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri
( İDO
) ve Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:
İDO
09.20 Armutlu
Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy
09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
09.30 Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas
)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece
) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
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-Arşiv - İstanbul
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Kaynak: DHA