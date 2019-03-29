29 Mart 2019, 08:43
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İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İdo ve Budo

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:  

İDO

09.20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy 

09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

Görüntü dökümü:

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Kaynak: DHA