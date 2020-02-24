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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

24.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:14İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 24 Şubat pazartesi günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18: 45 seferi"

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"Saat 07.00 Bursa ( ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi." - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Mudanya, Armutlu, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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