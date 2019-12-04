Haberler » Güncel » İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli - Haber

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

04.12.2019 06:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:32İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,

İptal edilen İDO Seferleri: "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 04.12.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferimizi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferimizi ile Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

BUDO Seferleri: "04.12.2019 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10.00 seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir." - İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:27 İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli - Haber
06:26 BUDO ve İDO'da sefer iptalleri - Haber
06:23 BUDO ve İDO'da sefer iptalleri - Haber
06:16 ABD Temsilciler Meclisinden Uygur Türkleri için yasa tasarısı - Haber
05:44 Malezya'daki sel baskınlarında tahliye edilenlerin sayısı 16 bini geçti - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:45 Miha Zajc'a Genoa talip oldu
08:47 Ersun Yanal: "Yedek kaleciyi mi oynatayım?"
08:29 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'in kredisi var, Abdullah Avcı'nın da olmalı
04:32 Görevde yükselmelerine karar verilen hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
4.12.2019 06:38:09