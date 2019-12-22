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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

22.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:35 İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:
07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.00'de Bursa-Büyükçekmece,
08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
09.00'da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik
09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30'da Büyükçekmece-Bursa,
10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
08: 00 Bursa ( ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
(Zafer Peker/İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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