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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

23.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:10 İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat
07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
07: 00 Bursa ( ) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
(Zafer Peker/İHA)

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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