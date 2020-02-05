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İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da yaşanan kuvvetli rüzgar sebebiyle İDO ve Şehir Hatları'nın 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yapacağı seferlerden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi.

05.02.2020 07:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 07:51

İDO ve Şehir Hatları, 'da yaşanan kuvvetli lodos nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Ayrıca Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 5 Şubat 2020 günü yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI

07:30 Beşiktaş-B

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30

Bostancı-Beşiktaş 07:40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Çarşamba, İstanbul, Güncel


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