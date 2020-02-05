İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ (GÖRÜNTÜYLE)

Haber -Kamera: Oğuzcan YAZAR/ İstanbul DHA
İstanbul'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
ŞEHİR HATLARI
07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
07: 45 Karaköy-Kabataş
07: 30 Beşiktaş-Büyükada
07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 40
Bostancı-Beşiktaş 07: 40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30
Görüntü dökümü:
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-Beşiktaş İskelesi detay
-İptal yazısı detay
-Deniz ve dalgalardan detay
-İskelede bekleyen insanlar
-Vapur görüntüsü
-Genel ve detaylar