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İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

07.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:22 İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 11.50 Kadıköy-Yenikapı- , 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Öte yandan Şehir Hatları'nın İstinye-Çubuklu arabalı vapur ile Üsküdar-Ortaköy motor seferleri de geçici olarak durduruldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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