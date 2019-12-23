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İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle

İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

23.12.2019 07:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:15 İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

23.12.2019 saat 07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07: 40 Bostancı-Beşiktaş 

23.12.2019 saat 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

23.12.2019 saat 07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

23.12.2019 saat 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

23.12.2019 saat 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 

07: 45 Karaköy-Bostancı, 

06: 55 Bostancı-Karaköy, 



İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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