Haberler » Güncel » İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber

İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

06.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:22 İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 18.45'te Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00'da Bursa-Yenikapı- , 19.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00'de Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile yarın 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yanı sıra, 18.25'teki Ortaköy-Üsküdar seferi iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48   Çelik: "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk... - Haber
19:48   Almanya'nın otomobil üretimi 23 yılın en düşük seviyesine geriledi - Haber
19:46   Tecavüzcüsüyle Evlenene Ceza İndirimi Tasarısı'na Kadınlardan Tepki - Haber
19:45   Başakşehir yağmur altında çalıştı - Haber
19:45   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
18:32   Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
6.01.2020 19:50:00