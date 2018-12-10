İdob, 14 Aralık'ta "Nordik Bestecileri" Konseri Verecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:31



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:31

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Nordik Bestecileri" konserinde sanatseverlerle buluşacak.İskandinav ülkelerinin önde gelen bestecilerin eserlerinin yorumlanacağı konser, 14 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.İsveçli besteciler Wilhelm Stenhammar, Hogo Alfven, Carl Leopold Sjöberg, Ture Rangström, Danimarkalı besteci Carl Nielsen, Norveçli besteci Edvard Grieg, Finlandiyalı besteci Jean Sibelius ve İzlandalı besteci Pall İsolfsson'un eserlerine yer verilecek konserde, soprano Otilia İpek ve Evren Ekşi ile bariton Kevork Tavityan sahne alacak.Konserde ayrıca Edvard Grieg'in "Ase'nin Ölümü" adlı eserinde, Deniz Özaydın tarafından hazırlanan koreografide, Berfu Elmas ve Deniz Özaydın dans edecek.Klarnet sanatçısı Sıla Köse ile piyanist Hüseyin Kaya da sanatçılara enstrümanlarıyla eşlik edecek.