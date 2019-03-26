İdob "Cervantes Çeşitlemeleri" Konseri Verecek

Kaynak: AA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, "Cervantes Çeşitlemeleri" konserinde sanatseverlerle buluşacak.İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in 1600'lü yılların başında yazdığı, batı edebiyatının en çok okunan klasiği olan Don Kişot'un konu edildiği müzikal eserler, 29 Mart ile 5 Nisan'da Süreyya Opera Sahnesi'nde yorumlanacak.Konserde, Alman besteci Georg Philipp Telemann'ın Don Kişot romanından esinlenerek, yaylı çalgılar için bestelediği "Burlesque de Quixotte" süitini İDOB Orkestrası ile Camerata Barok İstanbul seslendirecek.Solist Kevork Tavityan, Fransız besteciler Maurice Ravel'in "Don Quichotte a Dulcinee", Jacques Ibert'in 1931'de bestelediği "Chansons de Don Quichotte", Jules Massenet'in Don Quichotte Operası'ndan "La Tristesse de Dulcinee" aryasıyla ABDli besteci Mitch Leigh'in Broadway müzikallerinden Man of La Mancha'dan "The Impossible Dream" eserlerini, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde yorumlayacak.Berfu Elmas, Batur Büklü, Büşra Ay ve Erhan Güzel de Ludwig Minkus'un bestelediği, Marius Petipa'ın koreografisini yaptığı, Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye uyarladığı Don Kişot Balesi'nden bir bölümü dönüşümlü olarak sahneleyecek.İDOB sanat yönetmeni ve solisti Suat Arıkan'ın anlatıcı olarak sahne alacağı etkinliğin sahne düzenlemesini Doğan Çelik, ışık tasarımı Taner Aydın üstlendi.