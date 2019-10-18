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İDOB, "Cumhuriyet" konserinde sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Cumhuriyet" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

18.10.2019 13:00İDOB,
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Cumhuriyet" konserinde müzikseverlerle buluşacak.
Besteci Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" adlı ölümsüz eserlerinden bölümlerin yorumlanacağı konser, 29 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell
Sahnesi'nde, 30 Ekim'de ise Kadıköy Belediye Süreyya Opera
Sahnesi'nde gerçekleşecek.
Orkestra şefliğini Hasan Niyazi Tura'nın yapacağı konserin koro şefliğini Volkan Akkoç üstlenecek.
Solist Özgecan Gençer'in "Bozkırın Sesi"
adlı eseri seslendireceği etkinlikte, İDOB Orkestrası ve Korosu tarafından Muammer
Sun'un Cumhuriyet eserinden "Başlangıç", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", Kurtuluş eserinden "Yenilgi", "Hüzün", "Ağır Bölüm", "Özveri", "Direniş", "Jenerik müziği", "Sevda Çiçeği", " Denizcilerin Şarkısı", "Savaş Müziği" ve "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" bölümleri seslendirilecek.
Konser, sözü Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'a, müziği ise Cemal Reşit Rey'e ait "10. Yıl Marşı" ile sona erecek.

Muammer Sun, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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